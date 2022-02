Foot - Mercato

Mercato : Cette annonce qui en dit long sur l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 16 février 2022 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’il avait révélé à son ami Khabib Nurmagomedov son départ en amont lorsqu’il avait quitté le Real Madrid et la Juventus, Cristiano Ronaldo n’en aurait pas fait autant en ce qui concerne un éventuel départ de Manchester United…

Une saison et puis s’en va ? Cherchant un nouveau challenge après trois années passées à la Juventus, Cristiano Ronaldo a pris la décision de changer d’air et de retourner là où il s’est fait un nom : Manchester United. En effet, lors de al dernière intersaison, le quintuple Ballon d’or est revenu à Old Trafford où il a signé un contrat le liant aux Red Devils jusqu’en juin 2023 avec une option pour une année supplémentaire. Cependant, malgré des débuts tonitruants, Ronaldo éprouve certaines difficultés puisqu’il n’a plus marqué depuis le 30 décembre 2021 avec Manchester United. De quoi permettre à la presse d’évoquer le fait qu’il traînerait son spleen à Manchester United et qu’un départ pourrait se concrétiser en fin de saison si les Red Devils ne se qualifiaient pas pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Néanmoins, Khabib Nurmagomedov, ami proche de Ronaldo, a tenu à faire passer un message clair.

« Lorsqu'il est parti de la Juventus, il me l'a dit, mais… »