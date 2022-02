Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement de taille dans le feuilleton Pogba !

Publié le 16 février 2022 à 18h45 par Th.B.

Bien qu’il soit annoncé dans le viseur de la Juventus, Paul Pogba ne devrait finalement pas déposer ses valises à Turin à en croire la presse transalpine. De bon augure pour le PSG.

Auteur d’un but face à Burnley (1-1) et d’une passe décisive lors de la réception de Brighton mardi (2-0), Paul Pogba s’est rapidement montré décisif depuis son retour de blessure le 4 février dernier. Après près de trois mois éloignés des terrains, Pogba fait à nouveau parler de lui pour ses prestations et non en raison de sa situation contractuelle. Pour rappel, le contrat de Paul Pogba à Manchester United arrivera à expiration à l’issue de la saison. Et il se pourrait qu’il finisse par être prolongé à en croire les informations de The Daily Mail puisque le champion du monde n’écarterait pas cette option alors qu’en parallèle, Leonardo travaillerait afin de l’attirer libre au PSG. Cependant, le directeur sportif du Paris Saint-Germain devrait se frotter à la Juventus selon The Transfer Window Podcast.

Paul Pogba finalement hors de portée pour la Juventus ?