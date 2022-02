Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cadre du Barça en rajoute une couche sur le départ de Messi…

Publié le 16 février 2022 à 18h15 par Th.B.

Ayant plié bagage pour signer au PSG lors de la dernière intersaison, Lionel Messi manque toujours autant à Pedri qui s’est une nouvelle fois exprimé sur le départ du FC Barcelone de son ancien capitaine.

Au cours du dernier mercato estival, le FC Barcelone s’est retrouvé dos au mur dans le dossier Lionel Messi. Malgré une détermination affichée par Joan Laporta dès sa campagne présidentielle à l’hiver 2021, celui qui a été élu par les socios blaugrana n’a pas pu renouveler le contrat de Lionel Messi qui arrivait à expiration en juin 2021 pour des raisons financières. De quoi permettre au PSG de mettre la main sur l’international argentin et ex-capitaine du FC Barcelone. Néanmoins, et après plus d’une demi-saison après son départ, le numéro 30 du PSG est toujours regretté au FC Barcelone comme l’atteste ce témoignage de Pedri.

« Bien sûr, il nous manque parce qu'il est le meilleur au monde »