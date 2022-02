Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà prévenu dans ce dossier à 50M€ !

Publié le 16 février 2022 à 17h30 par Arthur Montagne

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG s'intéresserait à Fabian Ruiz dont le contrat à Naples s'achève en juin 2023. Mais le milieu de terrain espagnol semble très heureux en Italie et envisage à l'avenir plutôt un retour en Liga.

L'été prochain, la priorité du PSG sera probablement de remplacer Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant français a de grandes chances de filer vers le Real Madrid. Par conséquent, le club parisien se mettra en quête d'un nouveau buteur, mais cherchera également à renforcer le reste de son effectif en trouvant un équilibre. Dans cette optique, des arrivées au milieu de terrain sont attendues, afin d'épauler Marco Verratti. Leonardo explore déjà le marché en vue de l'été prochain. La priorité semble se nommer Paul Pogba dont le contrat à Manchester United s'achève en juin prochain. Une opportunité que le PSG ne veut pas laisser filer sur le marché. Leonardo pourrait même s'appuyer sur ses excellentes relations avec Mino Raiola, bien que le directeur sportif parisien apprécie également grandement le profil de Lucas Paqueta qu'il avait déjà recruté à l'AC Milan. Et selon les informations de Tuttosport , le PSG serait l'une des destinations les plus crédibles pour Fabian Ruiz. Un joueur que Leonardo suit depuis longtemps, puisqu'en avril 2020, le10sport.com vous révélait déjà l'intérêt du PSG pour l'international espagnol.

Fabian Ruiz se voit bien en Espagne