Mercato - PSG : C’est confirmé pour le prochain gros transfert de Leonardo !

Publié le 16 février 2022 à 14h15 par G.d.S.S.

Comme annoncé ces dernières heures, le PSG a déjà programmé le paiement de l’option d’achat fixée auprès du Sporting Lisbonne pour le transfert définitif de Nuno Mendes l’été prochain. La presse portugaise confirme cette tendance.

Dans un mercato estival 2021 très agité au cours duquel le PSG a fait venir de nombreuses stars telles que Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum ou encore Achraf Hakimi, un grand espoir du football mondial a également rallier les rangs parisiens : Nuno Mendes (19 ans). Le jeune latéral gauche portugais est arrivé du Sporting Lisbonne sous la forme d’un prêt payant de 7M€ avec une option d’achat fixée à hauteur de 40M€, et le PSG a déjà tout prévu pour Mendes.

Mendes ok pour signer au PSG l’été prochain