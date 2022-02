Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme confidence sur l'intégration de Bakambu !

Publié le 16 février 2022 à 14h10 par La rédaction

Buteur à deux reprises, Cédric Bakambu réalise de gros débuts avec l’OM. Interrogé sur l’arrivée de l’attaquant congolais, Amine Harit a loué l’intégration très rapide de son nouveau coéquipier.

Un peu moins de dix ans après avoir quitté la Ligue 1, Cédric Bakambu a fait son grand retour cet hiver. Arrivé libre à l’OM, l’international congolais souhaite retrouver son meilleur niveau et aider les siens à atteindre leurs objectifs. Très vite, Cédric Bakambu a rassuré tout le monde en inscrivant un but dès son premier match à Lens. Encore buteur à Metz, l’attaquant de 30 ans a confirmé sa bonne forme et son intégration express. Une arrivée racontée par Amine Harit.

« Il s’est intégré au top du top