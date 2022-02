Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros retour de flamme pour l’avenir de Pochettino ?

Publié le 16 février 2022 à 12h15 par T.M.

Alors que Mauricio Pochettino est envoyé plutôt du côté de Manchester United pour son avenir, l’option Real Madrid pourrait finalement rapidement revenir sur la table.

Entre le PSG et Mauricio Pochettino, le divorce pourrait bien être prononcé à la fin de la saison. Malgré un contrat jusqu’en 2023, l’Argentin devrait être remercié. Cela ne fait aujourd’hui quasiment plus aucun doute et c’est Zinedine Zidane qui est annoncé avec insistance pour venir prendre place sur le banc du PSG. L’avenir de Pochettino se retrouve alors au coeur de nombreuses rumeurs et c’est du côté de Manchester United qu’il est annoncé pour poursuivre sa carrière.

Direction le Real Madrid ?