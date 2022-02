Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit une fière chandelle à Pochettino pour Messi !

Publié le 16 février 2022 à 6h30 par Th.B.

Avant-dernière recrue estivale du PSG, Lionel Messi a entre autres pris la décision de signer au Paris Saint-Germain grâce à la présence de Mauricio Pochettino.

Au cours de la dernière intersaison, le PSG a mené à bien un mercato XXL. Grâce au directeur sportif Leonardo et au président Nasser Al-Khelaïfi, Nuno Mendes, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi Sergio Ramos ainsi que Lionel Messi ont tous déposé leurs valises au PSG. Pour ce qui est du septuple Ballon d’or, il a fallu agir rapidement lorsque le FC Barcelone déclarait le 5 août dernier ne pas pouvoir prolonger le contrat de Messi pour des raisons financières. Et pour ce qui est de la question de la persuasion de Messi de rejoindre le PSG, Leonardo devrait remercier Mauricio Pochettino.

Pochettino était ravi de témoigner de l’arrivée de Messi et l’a mis au parfum