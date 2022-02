Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi raconte son échange avec Pochettino avant son arrivée !

Publié le 15 février 2022 à 17h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG l'été dernier. Comme l'a révélé La Pulga, Mauricio Pochettino lui a fait passer un message clair avant son arrivée à Paris.

Après avoir régné au FC Barcelone, Lionel Messi a été dans l'obligation de se trouver un nouveau club l'été dernier. En fin de contrat le 30 juin avec le Barça, La Pulga n'a pas trouvé d'accord contractuel avec Joan Laporta pour prolonger. Ainsi, Lionel Messi s'est envolé vers Paris pour signer librement et gratuitement en faveur du PSG. Et avant de poser ses valises au Parc des Princes, Lionel Messi a reçu un gros message de la part de Mauricio Pochettino.

«Il m'a dit qu'il était ravi et qu'il m'attendait à Paris»