Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a programmé un gros recrutement cet été !

Publié le 16 février 2022 à 10h10 par G.d.S.S.

Attiré par le PSG sous la forme d’un prêt l’été dernier, Nuno Mendes emballe les dirigeants du club de la capitale. Et Leonardo a déjà prévu de payer les 40M€ fixés pour son option d’achat.

Interrogé mi-janvier au micro de PSG TV, Nuno Mendes (19 ans) se confiait sur son intégration au PSG depuis son arrivée l’été dernier : « Chaque jour qui passe je m'entends encore mieux avec mes coéquipiers. Et je pense que c'est très important, pour moi et pour tous les joueurs, de comprendre ce que veut votre coéquipier et quelles sont ses qualités », a confié le latéral gauche portugais. Attiré en provenance du Sporting Lisbonne sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Mendes s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable du PSG, et Leonardo ne s’y trompe pas…

Le PSG va boucler le dossier Mendes