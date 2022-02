Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un coup à 50M€ en Serie A !

Publié le 16 février 2022 à 16h45 par A.M.

Très actif sur le marché italien, Leonardo continue de suivre de près la Serie A et il s'intéresserait notamment à Fabian Ruiz dont le contrat à Naples s'achève en juin 2023.

L'été prochain, l'une des priorités du PSG sera de renforcer son milieu de terrain. Et pour cause, le club de la capitale cherche un gros nom pour épauler Marco Verratti dans l'entrejeu. Dans cette optique, deux noms circulent avec insistance, à savoir ceux de Paul Pogba et Lucas Paqueta. L'international français, dont le contrat à Manchester United prend fin en juin prochain, semble être la grande priorité compte tenu de l'opportunité que représente sa situation. Mais Leonardo n'en reste pas là.

Le PSG très chaud sur Fabian Ruiz ?