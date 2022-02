Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation à 210M€ sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 16 février 2022 à 15h15 par T.M.

Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait refusé jusqu’à 200M€ du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Il semblerait que le club de la capitale attendait un peu plus pour acter un transfert.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est donc toujours un joueur du PSG et il a bien aidé le club de la capitale ce mardi en Ligue des Champions face au Real Madrid. Le Français aurait d’ailleurs pu être dans le camp d’en face pour cette rencontre. En effet, lors du dernier mercato estival, Florentino Pérez était prêt à faire des folies pour recruter Mbappé, qui n’avait alors plus qu’un an de contrat. Ainsi, le Real Madrid aurait proposé jusqu’à 200M€ pour convaincre le PSG. En vain.

210M€ et c’était réglé ?