PSG - Malaise : Le vestiaire fait bloc face aux critiques sur Lionel Messi !

Publié le 16 février 2022 à 12h30 par G.d.S.S.

Mardi soir, face au Real Madrid, Lionel Messi a vécu une nouvelle soirée contrastée avec notamment son penalty raté en seconde période devant Thibaut Courtois. Mais le vestiaire du PSG continue d’apporter un soutien total envers sa nouvelle star même si Messi peine à retrouver son meilleur niveau…

Recrue phare du dernier mercato estival, Lionel Messi avait finalement rejoint le PSG début août après le FC Barcelone se soit résigné à pouvoir lui offrir une prolongation de contrat, faute de moyens financiers suffisants. Un recrutement qui avait donc fait couler beaucoup d’encre et enflammé la toile, et pourtant, Messi peine à retrouver son meilleur niveau depuis sa signature au PSG. L’attaquant argentin de 34 ans enchaine les performances moyennes et peine à soigner ses statistiques (7 buts en 21 matchs, toutes compétitions confondues), ce qui suscite de nombreuses critiques à son égard. Et le cas Messi ne s’est pas forcément arrangé mardi soir contre le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (1-0), puisque l’ancienne gloire du FC Barcelone a raté son penalty devant Thibaut Courtois.

« Il méritait de marquer »