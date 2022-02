Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma assure la défense de Lionel Messi !

Publié le 16 février 2022 à 11h45 par Th.B.

Bien qu’il n’ait pas été en réussite face à Thibaut Courtois mardi soir sur son penalty manqué lors de la victoire du PSG acquise face au Real Madrid (1-0), Lionel Messi peut compter sur le soutien de Gianluigi Donnarumma en plus de celui de Mauricio Pochettino.

Alors qu’il montait en puissance ces dernières semaines avec le PSG, marquant notamment le deuxième de sa saison en Ligue 1 face au LOSC il y a un peu plus de 10 jours, Lionel Messi n’a pas pu confirmer mardi soir. Lors de la réception du Real Madrid dans le cadre du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions, Messi a certes réussi quelques décalages et passes clés, sans pour autant avoir un véritable impact sur le match et sur le score. Kylian Mbappé a été le grand sauveur du PSG en inscrivant l’unique but de la rencontre dans le temps additionnel de cette confrontation face au Real Madrid lorsque Messi manquait un penalty face à Thibaut Courtois à la 62ème minute de jeu. Un manqué sur lequel Mauricio Pochettino n’a pas fustigé et Gianluigi Donnarumma a tenu un discours similaire à celui de l’entraîneur du PSG.

« Rater un penalty arrive à tout le monde, et on sait qui est Leo Messi »