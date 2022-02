Foot - PSG

PSG - Malaise : L'énorme prédiction d'Al-Khelaïfi sur le retour de Neymar !

Publié le 15 février 2022 à 21h10 par D.M. mis à jour le 15 février 2022 à 21h33

Nasser Al-Khelaïfi s'est prononcé sur la situation de Neymar, qui débutera sur le banc face au Real Madrid ce mardi. Le président du PSG est certain que sa star, touché au mollet ces dernières semaines, parviendra à retrouver son meilleur niveau.

Neymar ne figure pas dans le onze de départ du PSG pour affronter le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Touché à la cheville et éloigné des terrains depuis la fin du mois de novembre, le joueur brésilien a fait tout son possible pour être titularisé ce mardi, mais le timing était trop serré. Neymar a débuté la rencontre sur le banc des remplaçants et pourrait entrer sur la pelouse du Parc des Princes en cours de partie.

« Je suis sûr qu'il reviendra à son meilleur niveau »