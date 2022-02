Foot - PSG

PSG - Clash : Real Madrid, Pérez... La sortie cinglante de Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 15 février 2022 à 21h00 par A.C.

Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet de sa relation avec Florentino Pérez et le Real Madrid.

Les relations entre Paris et Madrid se sont considérablement rafraichies. Alors que Florentino Pérez semblait être l’un des principaux alliés de Nasser Al-Khelaïfi et de QSI en Europe, tout a basculé avec la Super League. Le président du Real Madrid est en effet devenu le chef de file des « clubs rebelles » avec la Juventus et le FC Barcelone, tandis que le Paris Saint-Germain s’est en quelque sorte positionné comme le bras droit de l’UEFA et surtout de son président, Aleksander Čeferin. Les derniers mois n’ont fait que confirmer les tensions entre les deux clubs,avec notamment le dossier lié à Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG et toujours plus proche du Real Madrid, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com.

« Je ne vais pas le cacher, nous n'avons presque pas de relation »