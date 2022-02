Foot - PSG

PSG - Malaise : Avant le Real Madrid, Al-Khelaïfi met fin au suspense pour Neymar !

Publié le 15 février 2022 à 18h45 par D.M.

Questionné sur la forme physique de Neymar, Nasser Al-Khelaïfi a indiqué que le joueur brésilien devrait débuter la rencontre face au Real Madrid sur le banc des remplaçants.

Les dernières nouvelles au sujet de l’état de santé de Neymar sont plutôt rassurantes. Eloigné des terrains depuis la fin du mois de novembre en raison d’une blessure à la cheville, le joueur brésilien a pris part aux derniers entraînements de son équipe et figure dans le groupe convoqué pour affronter le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des champions ce mardi. Mais interrogé sur la possible titularisation de Neymar, Mauricio Pochettino a décidé de faire durer le suspense. « Neymar peut-il être immédiatement titulaire ? Tout est possible. Mais je ne vais pas communiquer s'il va débuter sur le banc ou sur le terrain. Si j'ai pris ma décision ? Oui. Mais je ne vais rien dire non » a confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

Neymar débutera sur le banc