Foot - PSG

PSG - Malaise : Benzema envoie un gros message à Neymar !

Publié le 14 février 2022 à 20h10 par A.D.

Absent plusieurs semaines en raison d'une blessure à la cuisse, Neymar devrait être de la partie pour le choc PSG-Real Madrid ce mardi soir. Présent en conférence de presse d'avant-match, Karim Benzema a tenu à faire passer un message fort à la star brésilienne.

Touché une énième fois à la cheville face à l'ASSE, Neymar s'est lancé dans une course contre-la-montre pour être de retour ce mardi soir face au Real Madrid. Et il semblerait que la star du PSG ait rempli sa mission. Comme l'a annoncé Marquinhos en conférence de presse d'avant-match ce lundi, Neymar est prêt à jouer face au Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes. « Si Neymar est prêt ? Ça oui absolument, il est prêt. Il a fait les entraînements. On va voir les choix du coach de le faire jouer ou de le laisser sur le banc. Je ne sais pas quel sera le choix. Mais il est prêt, il a envie. C'est un grand match contre une grande équipe. C'est le moment où il faut faire les efforts et il est prêt à les faire » , a confié le capitaine du PSG. Alors que Mauricio Pochettino n'a pas encore annoncé s'il allait aligner Neymar contre le Real Madrid, Karim Benzema s'est prononcé sur le sujet.

«Messi est le même que Neymar, un très bon joueur, très fort»