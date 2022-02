Foot - PSG

PSG : L'aveu de Marquinhos avant le Real Madrid...

Publié le 14 février 2022 à 3h00 par A.M.

Alors que le choc contre le Real Madrid se profile à grands pas, Marquinhos reconnaît que le club merengue est probablement meilleur que le PSG.

Mardi soir, le PSG recevra le Real Madrid pour le choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et bien que les Parisiens survolent la Ligue 1, le fond de jeu de l'équipe entraînée par Mauricio Pochettino interpelle. A tel point que Marquinhos, interrogé par Téléfoot , estime que le Real Madrid est favori de cette double confrontation.

«Je pense que Madrid est dans un moment avec plus de confiance»