PSG - Malaise : Marquinhos envoie un message fort à Neymar avant le Real Madrid !

Publié le 13 février 2022 à 14h10 par D.M.

Incertain pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid mardi, Neymar a reçu le soutien de son coéquipier Marquinhos.

Le timing risque d’être serré pour Neymar. Touché à la cheville en novembre dernier, le joueur brésilien a participé au dernier entrainement collectif et devrait intégrer le groupe de Mauricio Pochettino convoqué pour affronter le Real Madrid en Ligue des champions mardi selon les informations de L'Equipe . Neymar pourrait entrer en jeu, mais ne devrait pas débuter ce choc. Alors qu’il fait tout son possible pour jouer un rôle lors du huitième de finale de C1, l’ailier a reçu le soutien de son ami Marquinhos.

« Neymar ? Ça me touche. On veut qu’il soit là face au Real Madrid »