Foot - PSG

PSG - Malaise : La réponse tombe pour Neymar avant le Real Madrid !

Publié le 13 février 2022 à 10h45 par D.M.

Neymar a pris part au dernier entraînement collectif et devrait intégrer le groupe de Mauricio Pochettino pour affronter le Real Madrid mardi prochain.

Le PSG peut souffler ! Aucun nouveau blessé n’est à déplorer dans les rangs parisiens après la victoire face à Rennes (1-0) vendredi dernier. Une bonne nouvelle à quelques heures d’un match important face au Real Madrid en Ligue des champions. Autre motif de satisfaction, le PSG devrait enregistrer le retour de Neymar, touché à la cheville depuis plusieurs semaines. « Neymar dans le groupe face au Real Madrid ? Je ne sais pas, on verra demain et après-demain. C’est possible qu’il soit présent, son évolution est bonne. J’espère qu’il sera dans le groupe, sur notre banc au moins » avait confié Mauricio Pochettino.

Neymar devrait intégrer le groupe parisien