PSG - Malaise : Marquinhos pousse un coup de gueule !

Publié le 14 février 2022 à 18h11 par A.D.

Alors qu'il n'est pas au top depuis le début de la saison, le PSG est sous le feu des critiques. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Marquinhos y est allé de son coup de gueule pour répondre aux détracteurs du club parisien.