Foot - PSG

Real Madrid : Avant le choc contre le PSG, Messi n'inquiète personne à Madrid !

Publié le 14 février 2022 à 4h00 par A.M.

En grande difficulté depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi ne semble pas inquiéter les Madrilènes à quelques heures du choc en huitième de finale de Ligue des champions.

Ce sera une rencontre particulière pour Lionel Messi. Après avoir martyrisé le Real Madrid dans de nombreux Clasicos lorsqu'il évoluait au FC Barcelone, le septuple Ballon d'Or retrouvera le club merengue mardi à l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Mais cette fois-ci, Lionel Messi n'est pas dans les mêmes conditions puisque sa première saison au PSG est bien délicate. A tel point que le journaliste espagnol Andrés Onrubia ne semble pas très inquiet pour le Real Madrid.

Le malaise Messi vu d'Espagne