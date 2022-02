Foot - PSG

PSG - Malaise : Ces révélations retentissantes sur l’intégration de Lionel Messi !

Publié le 14 février 2022 à 19h15 par P.L.

N'affichant pas les performances attendues à son arrivée au PSG, Lionel Messi a fait l'objet de certaines rumeurs évoquant un mal-être à Paris. Mais il n'en serait finalement rien, l'Argentin se sentant très à l'aise dans la capitale française.

L’été dernier, le PSG a frappé un énorme coup sur le marché des transferts en recrutant Lionel Messi, libre de tout contrat après son départ du FC Barcelone. Néanmoins, tout ne se passe pas comme prévu pour l’Argentin. Ayant des difficultés d’adaptation en France, La Pulga n’a pas affiché les performances tant attendues pour un joueur de son standing. De ce fait, quelques rumeurs ont vu le jour en Espagne, évoquant un mal-être de Lionel Messi au PSG. Toutefois, Marquinhos est venu démentir cela en conférence de presse ce lundi en marge du choc face au Real Madrid en Ligue des champions ce mardi : « On le voit de plus en plus à l'aise. Il est tranquille, il s'habitue à la France, au PSG. »

Lionel Messi ne regretterait pas son transfert au PSG