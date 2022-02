Foot - PSG

PSG - Malaise : Marquinhos annonce le verdict pour Neymar avant le Real Madrid !

Publié le 14 février 2022 à 17h30 par Amadou Diawara

Touché face à l'ASSE le 28 novembre, Neymar s'est lancé dans une véritable course contre-la-montre afin d'être remis à temps pour affronter le Real Madrid ce mardi soir au Parc des Princes. Présent en conférence de presse d'avant-match ce lundi après-midi, Marquinhos a annoncé que son compatriote brésilien était prêt à jouer. Reste désormais à savoir si Mauricio Pochettino décidera de l'utiliser ou non.

Lors du choc entre le PSG et l'ASSE le 28 novembre, Neymar s'est blessé une énième fois à la cheville. Alors que le club de la capitale affronte le Real Madrid ce mardi au Parc des Princes, la star brésilienne a tenté le tout pour le tout pour être présente lors de ce rendez-vous au sommet. Et à en croire les informations du Parisien, divulguées ce dimanche, Neymar aurait réussi sa mission et devrait être apte à jouer face au Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Comme précisé par le média français, le numéro 10 du PSG aurait participé à l'intégralité de l'entrainement collectif de Mauricio Pochettino ce dimanche. De bon augure pour le premier acte de PSG-Real Madrid ce mardi.

«Il est prêt, il a fait les entraînements»

Ce lundi, Marquinhos était présent en conférence de presse d'avant-match aux côtés de Mauricio Pochettino. Et le capitaine du PSG a mis fin à tout suspens concernant Neymar. En effet, Marquinhos a fait clairement savoir que son compatriote brésilien était prêt à jouer face au Real Madrid ce mardi. « Si Neymar est prêt ? Ça oui absolument, il est prêt. Il a fait les entraînements. On va voir les choix du coach de le faire jouer ou de le laisser sur le banc. Je ne sais pas quel sera le choix. Mais il est prêt, il a envie. C'est un grand match contre une grande équipe. C'est le moment où il faut faire les efforts et il est prêt à les faire » , a annoncé Marquinhos au micro de RMC Sport juste avant le début de la conférence de presse.

«Même s'il a pas de match dans les jambes, il va se donner à 100% s'il est sur le terrain»