PSG - Malaise : Pochettino a un gros choix à faire avec Neymar !

Publié le 13 février 2022 à 14h45 par T.M.

Ce mardi, le PSG a rendez-vous avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle le présence de Neymar est encore incertaine…

La saison du PSG commence réellement maintenant. Alors que le club de la capitale rêve encore et toujours de remporter la Ligue des Champions, il faudra d’abord se débarrasser du Real Madrid en huitièmes de finale. Et le match aller se tiendra ce mardi au Parc des Princes. Si Kylian Mbappé arrive en grande forme pour ce rendez-vous, Lionel Messi enchaine lui le bon et le moins bon. Quid également de l’autre star offensive, Neymar ? Blessé depuis fin novembre, le Brésilien est de retour, mais la question est de savoir si Mauricio Pochettino décidera de faire appel à lui pour ce choc face au Real Madrid.

Une décision à prendre !