PSG : Lionel Messi soutenu par... un ancien de l'OM !

Publié le 13 février 2022 à 14h20 par La rédaction

Passeur décisif lors de la victoire du Paris Saint-Germain, Lionel Messi est une fois de plus la cible de critiques. Djibril Cissé à tenu à revenir sur l’importance de l’argentin, sans qui il y aurait eu match nul.