Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino justifie un choix fort avec Xavi Simons !

Publié le 12 février 2022 à 20h15 par D.M.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a justifié la titularisation de Xavi Simons face à Rennes (victoire 1-0) ce vendredi prochain.

Désireux d’obtenir du temps de jeu en équipe première, Xavi Simons a connu sa première titularisation face à Rennes ce vendredi (1-0). Le milieu de terrain a connu pas mal de déchet, mais a été entreprenant durant la partie. « C’est vrai que cette saison, j’occupe des positions plus offensives. Je m’adapte à ce que le coach veut. Nous savons qu’il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau ici, donc c’est facile de jouer (sourire). Oui, le coach et les joueurs me facilitent les choses. Je vais continuer à travailler avec le groupe, c’est bien » a déclaré Xavi Simons après la rencontre.

« Il fallait qu’il fasse ses débuts en tant que titulaire »