Mercato - PSG : Xavi Simons envoie un gros message sur sa situation !

Publié le 12 février 2022 à 12h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Xavi Simons pourrait partir librement et gratuitement à l'été 2022. Alors que son crack de 18 ans aurait plusieurs propositions sur la table, le club parisien ferait tout son possible pour le convaincre de prolonger. Titularisé ce vendredi soir, Xavi Simons a profité de l'occasion pour évoquer sa situation au PSG.

Lors de l'été 2019, le PSG a profité de la fin du contrat de Xavi Simons avec le FC Barcelone pour le recruter librement et gratuitement. Engagé jusqu'au 30 juin avec l'écurie parisienne, le crack de 18 ans pourrait une nouvelle fois changer de club pour 0€. En effet, Xavi Simons quittera le PSG sans la moindre indemnité de transfert s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le club emmené par Mauricio Pochettino ferait le maximum pour convaincre Xavi Simons de parapher un nouveau bail. Alors que le PSG affrontera le Real Madrid mardi, le coach parisien a titularisé son numéro 34 pour la réception du Stade Rennais ce vendredi. Une manière de montrer qu'il compte sur Xavi Simons et de le séduire pour qu'il prolonge d'après Mundo Deportivo . D'autant que le PSG ne serait pas du tout en ballotage favorable sur ce dossier. A en croire le média espagnol, Xavi Simons disposerait de plusieurs offres, dont celle du PSG, qui ne voudrait en aucun cas se séparer d'un joueur en qui il croit. Toutefois, le plafond de verre à Paris serait un énorme obstacle pour le renouvellement de contrat de Xavi Simons ; surtout que le FC Barcelone rôderait.

Xavi Simons aurait plusieurs offres en plus de celle du PSG

D'après les dernières indiscrétions de TMW , le FC Barcelone pourrait jouer un sale coup au PSG avec Xavi Simons. Trois ans après avoir vu l'international U19 néerlandais partir librement et gratuitement vers Paris, l'écurie blaugrana pourrait le rapatrier de la même manière. Alors que Xavi Simons sera en fin de contrat le 30 juin, le Barça pourrait boucler son retour pour 0€ à l'été 2022. Mais quelle est la position de Xavi Simons actuellement ? Interrogé par Thierry Henry et Ludovic Giuly après la victoire du PSG face à Rennes ce vendredi soir en Ligue 1 (1-0), le natif d'Amsterdam a évoqué sa situation à Paris.

«Le coach et les joueurs me facilitent les choses»