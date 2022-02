Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les révélations d’Alvaro Gonzalez sur ce prétendant hivernal !

Publié le 12 février 2022 à 12h15 par T.M.

Evoqué à Bordeaux cet hiver, Alvaro Gonzalez était également dans les petits papiers de Valence. Un intérêt du club Che évoqué par le joueur de l’OM.

Comme le10sport.com vous l’a révélé, Alvaro Gonzalez a finalement refusé de quitter l’OM lors du mercato hivernal. Bien que poussé vers la sortie, l’Espagnol n’a donc pas bougé, lui qui avait pourtant différents prétendants durant le mois de janvier. En effet, en Ligue 1, l’ASSE ou encore Bordeaux étaient sur le coup. De même, l’ancien de Villarreal aurait pu faire son retour en Liga puisque Valence était intéressé. Et ce samedi, lors d’un entretien accordé à AS , Alvaro Gonzalez a d’ailleurs livré les coulisses de ses échanges avec le club Che.

« J’imagine qu’une des parties n’était pas sûre à 100% »