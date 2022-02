Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a eu tout bon cet hiver !

Publié le 12 février 2022 à 6h30 par Th.B.

Malgré divers échecs cet hiver au niveau des ventes, Pablo Longoria est parvenu à injecter du sang neuf dans l’effectif de Jorge Sampaoli avec les arrivées de deux bonnes recrues à l’OM selon Duje Caleta-Car.

Certes, l’un des axes prioritaires de travail Pablo Longoria lors du mercato hivernal a été le dégraissage de l’effectif de Jorge Sampaoli. Seuls Jordan Amavi et Dario Benedetto ont été des départs de marque lorsque Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car ou encore Alvaro Gonzalez semblaient avoir été sur le départ, mais tous sont finalement restés. Au rayon des arrivées, le président de l’OM a pu attirer Cédric Bakambu, Sead Kolasinac et Samuel Gigot qui a été prêté dans la foulée au Spartak Moscou jusqu’à la fin de la saison. Et pour Caleta-Car, le comité de direction de l’OM a bien travaillé au sujet du recrutement hivernal.

« Ce sont deux joueurs qui apportent de la qualité »