Mercato - OM : Le recrutement hivernal de Longoria est validé en interne !

Publié le 11 février 2022 à 21h10 par B.L.

Lors du mercato hivernal, l'OM s'est renforcé en s'attachant les services de Cédric Bakambu et de Sead Kolasinac. Présent ce vendredi en conférence de presse, Duje Caleta-Car s'est exprimé sur l'arrivée de ces deux joueurs.

Tout comme l'été dernier, l'OM s'est montré très actif sur le marché des transferts cet hiver. Pablo Longoria a une nouvelle fois renforcé l'effectif de Jorge Sampaoli en recrutant librement Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Le président de Marseille a également préparé son prochain mercato en ayant bouclé la signature de Samuel Gigot au mois de janvier. Le défenseur rejoindra l'OM à la fin de la saison à la suite de son prêt au Spartak Moscou. Ce vendredi, Duje Caleta-Car est d'ailleurs revenu sur les premiers pas de Cédric Bajambu et de Sead Kolasinac sur la Canebière.

« Ce sont deux joueurs qui apportent de la qualité à l’équipe »