Mercato - Real Madrid : Un départ en attaque d'ores et déjà programmé par Pérez ?

Publié le 11 février 2022 à 21h00 par La rédaction

Dans le dur au Real Madrid, Luka Jovic pourrait être invité à quitter le club dès la fin de saison.

Arrivé au Real Madrid pour suppléer Karim Benzema et préparer sa succession, Luka Jovic n’a jamais su s’adapter. Sur le terrain, l’international serbe a un rendement infime à côté de ce qu’il était capable de faire à Francfort. Retourné en Allemagne pour un prêt de six mois l’an dernier, Jovic pensait avoir relancé la machine. Mais son retour au Real Madrid n’est pas plus brillant que ses débuts. Acheté 63M€ en 2019, Jovic n’est pas assuré de rester dans la capitale espagnole l’an prochain.

Le Real ne veut plus de Jovic