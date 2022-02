Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se fixe déjà un premier objectif pour cet été !

Publié le 11 février 2022 à 20h10 par A.C.

Après un mercato hivernal mouvementé, Pablo Longoria semble déjà lancé sur ses prochaines cibles, afin de continuer à renforcer l’Olympique de Marseille.

Alors que Jorge Sampaoli avait réclamé d’autres recrues, plusieurs joueurs ont débarqué à l’Olympique de Marseille avec Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Ils auraient toutefois pu être plus nombreux ! En Italie, on assure en effet que Pablo Longoria aurait tenté d’attirer Gerard Deulofeu à l’OM, en toute fin du mercato hivernal. Des informations mises à mal par une sortie assez étrange du directeur technique de l’Udinese, club de international espagnol. « Nous avons lu des choses sur Deulofeu... parfois les journalistes sont tellement rapides qu’ils vont même plus vite que nous » a déclaré Pierpaolo Marino, au micro d’ Udinese TV . « Nous n’avons jamais eu de contacts avec des représentants de l’OM et nous n’avons pas l’intention de laisser partir Deulofeu ». Pourtant, l’intérêt de l’OM semble réel...

Longoria ne lâche pas Deulofeu