PSG - Malaise : Navas, Donnarumma... Pochettino met les choses au clair avant le Real Madrid !

Publié le 11 février 2022 à 16h15 par D.M.

Alors que le PSG affrontera le Real Madrid mardi prochain, Mauricio Pochettino s'est exprimé sur la concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas.

Ils sont deux pour une place. Au poste de gardien, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma se tirent la bourre. Les deux portiers sont en concurrence direct cette saison, ce qui n’arrange pas les affaires de Mauricio Pochettino. « Pour nous, c’est une saison assez concurrentielle. C’est toujours bon d’avoir de la concurrence mais je pense que sur le plan personnel tout n'est pas agréable d'être dans cette situation. Je crois que nous aimons tous les deux jouer tout le temps, aider l’équipe. Il faut essayer de gagner sa place au quotidien, travailler et faire en sorte que l’entraîneur nous prenne en compte pour jouer plus » avait confié l’entraîneur du PSG.

« Je suis content des gardiens, aussi bien de Keylor que de Donnarumma »