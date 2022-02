Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Départ, avenir… Les grosses vérités de Duje Caleta-Car !

Publié le 11 février 2022 à 14h30 par T.M.

Régulièrement annoncé sur le départ, Duje Caleta-Car n’a toujours pas quitté l’OM. Le Croate fera-t-il alors ses valises lors du prochain mercato estival ? Présent en conférence de presse ce vendredi, Caleta-Car a livré ses vérités concernant sa situation à Marseille.

Cet hiver, Frank McCourt avait donné un gros objectif à Pablo Longoria, à savoir vendre pour au moins 30M€. Une mission qui n’a clairement pas été remplie par le président de l’OM. Sur la Canebière, cela a très peu bougé dans le sens des départs, malgré plusieurs joueurs qui étaient annoncés partants. Cela a notamment été le cas de Duje Caleta-Car. Aujourd’hui, le Croate figure toujours parmi l’effectif de Jorge Sampaoli alors que ça fait pourtant un an maintenant que son départ est annoncé. Lors du mercato hivernal 2021, Caleta-Car avait été retenu par Longoria alors qu’il aurait pu rejoindre Liverpool. A l’été, la porte était grande ouverte pour l’ancien de Salzbourg, qui a cette fois finalement refusé de faire ses valises. Tout le monde s’attendait alors à voir partir Duje Caleta-Car durant le mois de janvier. Il était notamment question d’un possible départ vers la Premier League où le Marseillais dispose d’une belle cote. Si un intérêt de West Ham avait notamment filtré, cela n’aurait pas été plus loin et une vente n’a pas pu se concrétiser pour le joueur de Jorge Sampaoli.

« Honnêtement je suis fatigué d'en parler »