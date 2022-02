Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme mise au point de Caleta-Car sur son départ avorté de l’OM !

Publié le 11 février 2022 à 13h45 par T.M.

Alors que Duje Caleta-Car n’est finalement pas parti, le joueur de l’OM est revenu sur son mercato hivernal.

Cela fait maintenant un an que Duje Caleta-Car est annoncé sur le départ à l’OM. Mais aujourd’hui, le Croate est toujours sur la Canebière. Un transfert était pourtant attendu durant le dernier mercato hivernal. Alors que le défenseur central de Jorge Sampaoli bénéficiait d’un bon de sortie, son nom circulait notamment du côté de la Premier League. Mais finalement, aucune offre à la hauteur des attentes n’est arrivée sur le bureau de Pablo Longoria et Caleta-Car est donc resté à l’OM.

« Il faut que les trois parties soient d’accord »