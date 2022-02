Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est loin d’être évident pour cette vente espérée par l’OM !

Publié le 12 février 2022 à 5h15 par T.M.

Alors que la vente de Duje Caleta-Car pourrait intervenir lors du mercato estival, le Croate serait encore loin de quitter l’OM.

Aujourd’hui, Duje Caleta-Car est toujours un joueur de l’OM. Cela n’était pourtant pas prévu il y a quelques semaines. En effet, sur la Canebière, l’idée était de se séparer du Croate à l’occasion du mercato hivernal. Après deux départs avortés, Caleta-Car semblait plus proche que jamais de la porte de sortie. Finalement, cela n’est pas arrivé. Faut-il alors s’attendre à un transfert à l’été finalement ?

« L'été est loin »