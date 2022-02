Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel avait failli recruter un crack !

Publié le 12 février 2022 à 3h30 par A.M.

Krešimir Krizmanić, grand espoir du football croate, révèle avoir été proche de rejoindre l'ASSE l'été dernier lorsque Claude Puel en était le manager.

Lorsqu'il a pris en main l'ASSE, Claude Puel a rapidement fait le ménage au sein de son effectif en se passant notamment de plusieurs cadres afin d'alléger la masse salariale. Son objectif était de s'appuyer sur des joueurs issus du centre de formation, mais également de recruter des jeunes talents accessibles sur le plan financier. Dans cette optique, la piste menant à Krešimir Krizmanić a circulé en début d'année 2021. Et le jeune croate a confirmé.

Krizmanić confirme pour l'ASSE