Mercato - ASSE : Claude Puel avait bien tenté un très joli coup !

Publié le 10 février 2022 à 22h30 par A.M.

Jeune défenseur croate évoluant au HNK Gorica, Krešimir Krizmanić a confirmé qu'il est passé proche de rejoindre l'ASSE l'été dernier.

Lors de son passage à l'AS Saint-Etienne, Claude Puel avait un projet très clair, à savoir miser sur la jeunesse. Dans cette optique, il n'avait pas hésité à se séparer de plusieurs joueurs d'expérience afin de recruter des joueurs prometteurs à l'image d'Adil Aouchiche qui représente parfaitement la stratégique que Claude Puel avait mise en place. Dans cette optique, il y a un peu moins d'un an, le média croate 24 Sata assurait que l'ASSE voulait attirer Krešimir Krizmanić, jeune défenseur qui évolue au HNK Gorica. La somme de 2M€ était même évoquée dans ce dossier. Et Krešimir Krizmanić confirme qu'il est bien passé proche de rejoindre les Verts.

Krizmanić confirme l'intérêt de l'ASSE