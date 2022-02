Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’entourage de Zidane fait le forcing pour arriver à Paris !

Publié le 12 février 2022 à 3h15 par A.M.

Priorité du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane hésiterait encore à rejoindre Paris, mais son entourage affiche beaucoup plus de certitude.

« Zidane ? Je ne sais pas. Ce n’est pas à moi de décider. Mais c’est un grand entraîneur, il l’a démontré à Madrid et il peut entraîner n’importe quelle équipe du monde. En plus, il est Français. Mais je ne sais pas, ça serait plus une question pour notre directeur sportif ou notre président ». Si Mauricio Pochettino se montre évasif au sujet de l'éventuelle arrivée de Zinedine Zidane au PSG, en coulisse, le club parisien ferait le forcing tout comme l'entourage du Français.

Les proches de Zidane font le forcing