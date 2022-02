Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid attend toujours Kylian Mbappé !

Publié le 12 février 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que son contrat avec le PSG prendra fin en juin prochain, Kylian Mbappé a reçu ces derniers jours un nouveau message en provenance du Real Madrid qui est le grand favori pour l’accueillir cet été.

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant français dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid étant donné que son contrat au Parc des Princes prendra fin en juin prochain, et Mbappé devrait donc quitter gratuitement la capitale française pour l’Espagne. Le Real Madrid a d’ailleurs multiplié les appels du pied envers le joueurs du PSG ces derniers mois, et l’opération séduction continue…

« Je serais ravi de partager le vestiaire avec Mbappé »