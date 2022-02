Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est très attendu au Real Madrid !

Publié le 10 février 2022 à 4h30 par T.M.

Si rien n’est encore signé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, au sein du vestiaire de Carlo Ancelotti, on ouvre déjà les portes à l’actuel joueur du PSG.

Dans une semaine, Kylian Mbappé sera face au Real Madrid avec le PSG. Mais d’ici quelques mois, le Français pourrait bien être avec les Merengue. En effet, arrivant au terme de son contrat avec le club de la capitale, Mbappé sera libre de s’envoler pour Madrid cet été. Une bonne nouvelle pour Florentino Pérez et les joueurs actuels de la Casa Blanca. En effet, au sein du vestiaire de Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé fait déjà énormément parler.

« Je serais ravi de partager le vestiaire avec lui »