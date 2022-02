Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Donnarumma, Leonardo avait tout prévu depuis longtemps !

Publié le 10 février 2022 à 3h45 par A.M.

Arrivé libre l'été dernier, Gianluigi Donnarumma était convoité depuis longtemps par le PSG comme le révèle le portier italien.

L'été dernier, le PSG a sauté sur l'opportunité qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma. Le portier italien était libre de tout contrat suite à la fin de son bail avec l'AC Milan et bien que Keylor Navas venait de réaliser deux très belles saisons, le club de la capitale n'a pas hésité à saisir cette incroyable occasion. Il faut dire que comme le révèle Gianluigi Donnarumma, ce n'est pas la première fois que le PSG essaie de le recruter.

Le PSG voulait Donnarumma depuis longtemps