Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta vise deux gardiens français !

Publié le 12 février 2022 à 4h00 par A.M.

En quête d'une doublure à Marc-André ter Stegen, le FC Barcelone s'intéresserait notamment à Alban Lafont et Illan Meslier.

Le FC Barcelone prépare l'avenir. Bien que Marc-André ter Stegen, du haut de ses 29 ans, soit encore loin d'avoir rangé ses gants, le club catalan préfère anticiper, d'autant plus que la doublure de l'Allemand, Neto, devrait quitter le club l'été prochain. Par conséquent, le Barça cherche un portier amené à prendre la succession de Marc-André ter Stegen, mais également capable de jouer immédiatement compte tenu des pépins physiques de plus en plus réguliers de l'actuel titulaire dans les buts catalans..

Meslier et Lafont suivis par le Barça ?