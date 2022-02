Foot - PSG

PSG : Avant le Real Madrid, le vestiaire de Pochettino annonce la couleur !

Publié le 15 février 2022 à 14h30 par Th.B. mis à jour le 15 février 2022 à 14h36

Disposant d’un rôle plus ou moins important au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, Angel Di Maria, Nuno Mendes, Leandro Paredes, Abdou Diallo et Thilo Kehrer ont évoqué le choc opposant le PSG au Real Madrid ce mardi soir dans le cadre du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions.

Comme à l’hiver 2018, le PSG est confronté au Real Madrid dès les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. Après le FC Barcelone lors de la campagne précédente, les hommes de Mauricio Pochettino vont devoir se frotter à un cador européen dès le premier tour de la phase à élimination directe de la C1. Et en raison des liens étroits dont certains joueurs du PSG disposent avec le Real Madrid à l’instar de Keylor Navas ou encore de Sergio Ramos, tous deux passés par la Casa Blanca , cette rencontre s’annonce spéciale. Ayant côtoyé Ramos au Real Madrid entre 2010 et 2014, Angel Di Maria évolue depuis le début de la saison aux côtés de l’ancien capitaine du Real Madrid, mais au PSG. Invité à s’exprimer sur ce choc entre deux prétendants au titre de champion d’Europe pour succéder à Chelsea, Di Maria a fait passer le message suivant aux médias du PSG. « C’est une ancienne équipe, une équipe qui a gagné la Ligue des champions, où j’ai passé quatre années inoubliables, où ma première fille est née. Je pense que c’est un match spécial, nous l’avons déjà vécu les années précédentes contre Madrid, ici et chez eux aussi. Je pense que nous avons les meilleurs joueurs du monde pour pouvoir jouer ce match et faire les choses du mieux que nous pouvons. J’aime beaucoup les matchs importants. Je pense que ce sont les matchs que tout le monde regarde, où toute l’attention est portée sur ce match. Ce sont des matchs uniques. La motivation, la concentration, l’adrénaline de ce jour-là, je pense que c’est quelque chose de très agréable. Ces matchs sont spéciaux pour moi et je fais toujours mon maximum. Je pense que l’important dans tout ça, c’est de toujours avoir une mentalité positive et de savoir que l’on est là où l’on est grâce à ce que l’on a accompli et que ces matchs sont l’occasion de profiter et faire de son mieux. ».

Après Di Maria, Mendes, Paredes, Diallo et Kehrer se livrent sur le choc face au Real Madrid !