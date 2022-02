Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Avant le PSG, la presse espagnole annonce la couleur pour Benzema !

Publié le 15 février 2022 à 8h30 par Th.B.

Éloigné des terrains en raison d’une blessure, Karim Benzema devrait prendre part au choc face au PSG ce mardi soir et devrait même être titularisé par son entraîneur Carlo Ancelotti à en croire la presse ibérique.

Blessé depuis le 23 janvier dernier lors de la réception d’Elche (2-2), Karim Benzema n’a plus foulé une pelouse depuis cette mésaventure. Ce qui a considérablement remis en question sa participation au 1/8ème de finale aller de Ligue des champions opposant son Real Madrid au PSG de son ami Kylian Mbappé ce mardi soir au Parc ces princes. De Carlo Ancelotti à Mauricio Pochettino en passant par différents médias ibériques, tous ont eu un mot sur la situation de Benzema et son éventuelle présence ce mardi soir. Néanmoins, l’optimisme régnait ces dernières heures comme cela fut expliqué sur les antennes de Canal+ lundi soir. « Le Real (ndlr Madrid) voulait évidemment dire que Karim est prêt pour le match. S’il va jouer ? Je viens d’apprendre que le test a été positif avec Karim à l’entraînement ». Voici le message que Pablo Polo Santias, journaliste pour Marca , a fait passer sur le plateau du Late Football Club lundi soir.

Karim Benzema sera titulaire ce mardi soir d’après la presse espagnole !