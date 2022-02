Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Un retour de Benzema face au PSG ? La réponse d’Ancelotti !

Publié le 14 février 2022 à 23h30 par P.L.

Blessé depuis le 24 janvier dernier, Karim Benzema pourrait bien faire son retour ce mardi face au PSG. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Carlo Ancelotti a expliqué qu'il prendra la décision qu'il jugera la meilleure en fonction des sensations de l'international tricolore.

Pour le compte de la phase aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid se déplacera au Parc des Princes ce mardi pour affronter le PSG. Côté madrilène, la participation de Karim Benzema est encore incertaine. S’il fait partie du déplacement avec le reste du groupe de Carlo Ancelotti, l’international tricolore n’est pas sûr de pouvoir jouer pour l’instant étant donné qu’il vient tout juste de se remettre de sa blessure du 24 janvier dernier. Interrogé en conférence de presse sur le sujet ce lundi, Carlo Ancelotti a affirmé qu’il prendra sa décision en fonction de l'état de Karim Benzema.

«Il n'a pas joué depuis presque un mois, mais s'il va bien, il doit jouer»