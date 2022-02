Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Avant le PSG, Karim Benzema dit tout sur son grand retour !

Publié le 14 février 2022 à 19h30 par Pierrick Levallet

Blessé depuis le 24 janvier dernier, Karim Benzema pourrait bien faire son retour ce mardi face au PSG. L'international tricolore, présent en conférence de presse ce lundi, s'est ainsi livré sur la possibilité de jouer contre les Parisiens en Ligue des champions.

Ce mardi, le PSG et le Real Madrid s’affronteront pour la première manche de la double confrontation comptant pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens devraient être en mesure de compter sur Neymar, alors que Sergio Ramos est d’ores et déjà forfait. Les Merengue , eux, pourraient bien retrouver juste à temps Karim Benzema, blessé depuis le 24 janvier dernier. Homme fort du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo, l’international tricolore est bien évidemment très attendu pour mener les siens vers la victoire. Présent en conférence de presse ce lundi, le joueur de 34 ans s’est entièrement livré sur sa récente blessure et sur un possible retour ce mardi.

« Je suis à 100% dans ma tête »

« C'est beaucoup d'heures de travail. Je me sens beaucoup mieux. Maintenant, nous avons une séance d'entraînement pour voir comment je me sens et voir si je peux jouer le match. Je me sens bien, mais j'ai besoin de plus de sensations sur le terrain , a d’abord confié Karim Benzema avant de confirmer que la décision de jouer ou non face au PSG ne sera prise que ce mardi. « J'ai récupéré pas mal de choses, je dois avoir des sensations sur le terrain. Voyons d'abord la séance d'entraînement, je suis à 100% dans ma tête. Et ensuite nous déciderons. »

« Si je joue, je donnerai le meilleur de moi-même »