Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette énorme punchline lâchée à Messi sur Pochettino !

Publié le 15 février 2022 à 19h15 par A.D.

Avant de rejoindre Paris cet été, Lionel Messi aurait reçu un appel de Mauricio Pochettino, qui lui aurait fait part de son immense plaisir de l'avoir sous ses ordres. Après avoir eu écho de cet échange, un membre du vestiaire du PSG aurait lâché un énorme tacle à son entraineur.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG l'été dernier. Avant de poser ses valises à Paris, La Pulga aurait reçu un appel de Mauricio Pochettino, qui lui annonçait qu'il l'attendait avec impatience au Camp des Loges. « Je lui ai demandé quelle était son idée et il m'a dit qu'il était ravi et qu'il m'attendait à Paris » , aurait confié Lionel Messi à El Pais .

«Fais attention, Pochettino est un menteur»